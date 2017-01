POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer zweimal unter Drogeneinfluss in Wildeshausen unterwegs +++ Einbruch in Hatten und Ahlhorn +++ Unfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste einem 27-Jährigen aus Garrel zweimal eine Blutprobe entnommen werden. Auf der Ahlhorner Straße wurde der 27-jährige Autofahrer von Polizeibeamten am Mittwoch, gegen 23:10 Uhr angehalten. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Garreler augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde, konnte der 27-Jährige wieder seiner Wege gehen. Nur wenige Stunden später, gegen 04:00 Uhr sahen die Polizeibeamten das zuvor kontrollierte Fahrzeug auf der Garreler Straße. Wieder saß der 27-Jährige hinter dem Steuer. Da der durchgeführte Drogentest auch ein zweites Mal positiv war, wurde dem Mann am frühen Morgen eine zweite Blutprobe entnommen. Nicht nur den 27-Jährigen, sondern auch seinen 28-jährigen Beifahrer aus Großenkneten erwartet nun ein Strafverfahren. Der 28-Jährige führte eine geladenen Schreckschusspistole mit sich, obwohl er keine waffenrechtliche Erlaubnis für das Führen besitzt.

.

Hatten. In ein Wohnhaus an der Straße Grüner Weg gelangten bislang unbekannte Täter am Mittwochabend,in der Zeit von 17.10 - 19.40 Uhr. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der oder die Täter entwendeten ein TV-Gerät und etwas Schmuck. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

.

Ahlhorn. Im Verlauf des vergangenen Dienstages gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lessingstraße. Im Haus durchsuchten der oder die Einbrecher die Räumlichkeiten. Über das Diebesgut gibt es noch keine Angaben. Der entstandene Schaden liegt bei rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

.

Wardenburg. Leicht verletzt wurde ein 70-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen. Der 70-jährige Wardenburger fuhrt mit seinem Pkw auf der Friedrichstraße. Als er verkehrsbedingt halten musste, übersah dies eine nachfolgende 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Wardenburg und prallte auf das Fahrzeug. Das Fahrzeug der 30-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf 7000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell