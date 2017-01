POL-DEL: Delmenhorst: Prävenationsteam zum Thema Einbruchschutz unterwegs +++ mit HANDZETTEL +++ Einbruch in Wohnung

ein Dokument zum Download

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch wird in den nächsten Wochen zu unregelmäßigen Zeiten durch das Stadtgebiet in Delmenhorst laufen und darüber informieren, wie Wohnungseinbrüchen vorgebeugt werden kann. Mit geschultem Blick halten die Polizeibeamten nach Häusern Ausschau, die einen unbewohnten Eindruck machen oder die Fenster und Türen nicht richtig verschlossen wurden. In einem solchen Fall hinterlassen die Präventionsbeamte einen Zettel mit Hinweisen im Briefkasten und möchten auf diesem Wege Anwohner über das Thema Einbruchschutz informieren und gleichzeitig sensibilisieren. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie einen Zettel im Briefkasten finden oder das Präventionsteam in Ihrer Straße treffen.

Delmenhorst. In eine Wohnung Am Wollepark brachen bislang unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr ein. Durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangten der oder die Einbrecher in die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Durch das einschlagen des Fensters entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell