POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 81-Jährige in Rodenkirchen vermisst +++ mit BILD

Delmenhorst (ots) - Rodenkirchen/Brake. Seit Montagnachmittag wird eine 81 Jahre alte Frau vermisst. Die orientierungslose und fast erblindete Frau wurde in einem Pflegezentrum in Rodenkirchen, in dem sie gepflegt wurde, zum letzten Mal gegen 15:00 Uhr gesehen. Noch am Montagabend suchten etwa 60 Personen nach der Vermissten. Unter anderem unterstützen die Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen und Brake sowie die Rettungshundestaffel Lemwerder mit zwei Mantrailer-Hunde die Suche. Vermutlich hat eine Zeugin die 81-Jährige gegen 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Brake gesehen, woraufhin die Suchmaßnahmen auch dort bis in die Nacht fortgeführt wurden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die vermisste Dame nicht aufgefunden werden. Sie hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Zudem soll die 81-Jährige mit einer Jeanshose, einem rosafarbenen Pullover, einer gestreiften Strickjacke und einer grünen Übergangsjacke bekleidet sein. Die orientierungslose Frau benötigt dringend Hilfe. Hinweise werden bei jeder örtlichen Polizeidienstelle oder bei der Polizei Nordenham unter 04731/998810 entgegen genommen.

