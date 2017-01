POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Körperverletzung in Rodenkirchen gesucht +++ Fahrzeuge in Berne aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Rodenkirchen. Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am vergangenen Sonntag, gegen 01 Uhr zwischen der Feuerwehr und dem Bahnhof in Rodenkirchen ereignet hat. Ein 37-jähriger Mann aus Rodenkirchen war dort zu Fuß unterwegs, als ihn eine Gruppe von vier bis fünf Männern ansprach und sofort grundlos niederschlug. Am Boden liegend wurde er von den Männern weiterhin getreten und geschlagen. Bei einem ersten Fluchtversuch wurde er erneut niedergeschlagen. Leicht verletzt gelang es ihm aber bei einem zweiten Anlauf zu fliehen. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810.

.

Berne. In der Nacht von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag wurden im Bereich Harmenhausen insgesamt drei Firmenfahrzeuge durch bis dato unbekannte Täter angegangen. Die Diebe entwendeten aus den Fahrzeugen hauptsächlich Werkzeuge. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04401 - 935 0 bei der Polizeidienststelle in Brake zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell