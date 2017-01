POL-DEL: Delmenhorst: Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 14:15 Uhr verletzt. Beim Abbiegen von der Nordenhamer Straße nach links in die Bremer Straße verschätzte sich eine 56-jährige Busfahrerin aus Hude. Sie stieß frontal mit einem auf der Linksabbiegerspur der Bremer Straße stehenden Pkw einer 49-jährigen Delmenhorsterin zusammen. Schwere Verletzungen zog sich die 49-jährige Autofahrerin bei dem Unfall zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Busfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von geschätzt 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell