POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee. Am Montagabend, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses im Lilienweg auf. In dem Gebäude durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten ein Laptop und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell