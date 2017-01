POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall/Trunkenheit/Fahren o. Fahrerlaubnis in Ahlhorn

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall in Ahlhorn

Am Montag, gegen 03.35 Uhr, beabsichtigte ein 20jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten den Pkw eines Bekannten zu starten, um das Fahrzeug vorzuwärmen. Dabei legte er einen Gang ein und fuhr mit dem Fahrzeug in die Hauswand einer Lokalität an der Vechtaer Straße in Ahlhorn. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zur Vorfallszeit unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Gebäudefront und der Pkw wurden erheblich beschädigt, der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wurde auf ca. 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell