POL-DEL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Hatten am 22.01.2017

Delmenhorst (ots) - Schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntag, 22.01.17, kam es gegen 18:30 Uhr im Einmündungsbereich Hatter Weg/Voßbergweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und zwei leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Stand war der 59-jährige und in Oldenburg wohnhafte Fahrzeugführer im Begriff mit dem Pkw vom Hatter Weg nach links in den Voßbergweg abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Pkw, der von einer 20-jährigen aus der Gem. Wardenburg geführt wurde. Der 59-Jährige war zunächst eingeklemmt und musste von den alarmierten Kräften der FFW Sandkrug und Sandhatten aus dem Pkw befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Seine 54-Jährige Beifahrerin erlitt ebenso wie die 20-Jährige Fahrzeugführerin leichte Verletzungen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 17000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell