POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 22.01.2017

Delmenhorst (ots) - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt

Elsfleth. Am Samstag, den 21.01.2017, gegen 13:00 Uhr, wurde einer älteren Dame das Portmonee im örtlichen Lidl-Markt in Elsfleth aus der Handtasche entwendet. Neben Ausweispapieren befand sich auch eine größere Menge an Bargeld im Portmonee. Die Polizei Brake bittet um Zeugenhinweise unter 04404/2263 oder 04401/9350.

Verkehrsunfallflucht in Ovelgönne

Ovelgönne: Am Samstag, den 21.01.2017, kam es in der Zeit von 11:35 Uhr bis 12:23 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Wohngebiet des Bückeburger Wegs in Ovelgönne. Der Unfallgeschädigte stellte seinen Pkw ordnungsgemäß am rechtsseitigen Fahrbahnrand ab. Als er 45 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er auf der linken Seite der hinteren Stoßstange Beschädigungen und gelbe Fremdlackanhaftungen. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von 44cm bis 59cm und wird mit 2.000,- Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Brake bittet um Zeugenhinweise unter 04480/1612 oder 04401/9350.

