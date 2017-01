POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 22.01.2017

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Einbruch in Reihenendhaus

Am 21.01.2017, zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr, brachen unbek. Täter ein Fenster eines Reihenendhauses in der Nelkenstraße in Delmenhorst auf. Aus den Räumlichkeiten wurden nach ersten Erkenntnissen ein Notebook und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 22.01.2017, um 02.50 Uhr, befuhr ein 28 jähriger PKW-Fahrer (aus Ganderkesee) die Cramerstraße in Delmenhorst. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluß (Atemalkoholkonzentration: 1,50 Promille) steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell