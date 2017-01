POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 22.01.2017

Delmenhorst (ots) - Jade: Einbruch

Am Samstag, 21.01.2017, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in Jade - Rönnelmoor, in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus eingebrochen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Augenscheinlich wurde lediglich ein Fernsehgerät entwendet. Nachbarn haben zum fraglichen Tatzeitpunkt einen grauen Pkw (kleinerer Van oder ähnlich) mit HB-Kennzeichen und mindestens zwei Personen gesehen, die sich auf dem Grundstück aufhielten. Weitere Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731/99810, in Verbindung setzen.

Nordenham: Pkw aufgebrochen

Am Samstag, 21.01.2017, in den Vormittagsstunden, wurde ein an der Burgstraße, Parkplatz Seenpark, abgestellter Pkw, Citroen, durch Einschlagen der rechten Seitenscheibe aufgebrochen. Aus dem Inneren wurde eine Handtasche entwendet. Die Polizei weist aus gegebenen Anlass darauf hin, dass Gegenstände, die augenscheinlich von Wert sind nicht offen in einem abgestellten Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Falls keine andere Möglichkeit besteht, sollten diese so abgelegt werden, dass sie von außen nicht zu sehen sind. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 99810, in Verbindung zu setzen.

