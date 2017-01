POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 22.01.2017

Delmenhorst (ots) - Großenkneten: Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Großenkneten, OT Huntlosen, brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23:00 Uhr und 05:30 Uhr, ein. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 04431/941115 bei der Polizei Wildeshausen.

Wildeshausen: Fahren ohne Fahrerlaubnis /Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, gegen 14:15 Uhr, stellten Beamte des PK Wildeshausen einen Roller im Ortskern Wildeshausen fest. Als der Roller, besetzt mit zwei männlichen Personen, kontrolliert werden sollte, versuchte man sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Anhaltesignale der Beamten wurden missachtet. Auf der Fahrtstrecke von der Bahnhofstraße, über Ladestraße, Visbeker Straße und dem Westring, bis zum Nordring kam es zu diversen Verkehrsverstößen sowie Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Im Bereich Nordring konnte der Roller kontrolliert werden. Gegen den 20 jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Dötlingen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, vorwiegend Fußgänger und Radfahrer, die Zeugen der Fahrt waren oder durch die Fahrweise des 20 Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, wurde auf dem Westring in Wildeshausen der Pkw eines 30 jährigen Wardenburgers kontrolliert. Bei der durchgeführten Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 30 jährige Wardenburger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Harpstedt: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Auf der Logestraße in Harpstedt wurde am Samstag, gegen 23:25 Uhr, der Pkw eines 24 jährigen Bulgaren kontrolliert. Während der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Dem 24 jährigen Bulgaren wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Bulgaren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

