POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personenen +++ zwei PKW Aufbrüche im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 06:55 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Cramerstraße /Bismarckstraße ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeugführern.

Eine 53 jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Scoda Fabia die Cramerstraße und beabsichtigte im genannten Kreuzungsbereich nach links in die Bismarckstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 26 Jahrigen aus Bremen, der mit seinem PKW die Cramerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden daraufhin zur erstmedizinischer Versorgung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt (ca. 15.000 EUR - Totalschaden ) und mussten abgeschleppt werden.

PKW Aufbrüche im Stadtgebiet

Im Zeitraum von Donnerstag (20:00 Uhr) auf Freitag (05:40 Uhr) wurden im Hainbuchenweg und im Dwoberger Heuweg die Seitenscheiben von zwei PKW eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurden Geldbörsen entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise und verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Delmenhorst 04221/1559-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell