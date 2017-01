POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vermisste 38 Jährige aus Stadland wohlauf

Delmenhorst (ots) - Nordenham

Am Freitag, gegen 08:45 Uhr, erhielt die Polizei Nordenham einen Hinweis auf den Aufenthaltsort der seit dem 14. Januar vermissten Frau Hau aus Stadland. Kurz darauf konnte sie wohlbehalten in der Wohnung eines Bekannten in Nordenham angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen der Polizei wurden daraufhin eingestellt. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Verschwindens können nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell