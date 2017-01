POL-DEL: 38 jährige geistig behinderte Frau wird vermisst+++ Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung+++Lichtbild als Anhang vorhanden+++

ein Dokument zum Download

Delmenhorst (ots) - Die geistig behinderte Susanne Hau (38 Jahre) aus Stadtland ist verschwunden. Zuletzt wurde sie am 14. Januar im Stadtbereich von Nordenham gesehen. Frau Hau sei leicht behindert und auf Medikamente angewiesen. Sie ist etwa 170 cm groß, von adipöser Statur mit einem rundlichen Rücken und hat kurze braune Haare. Sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer Jeanshose, einem T-Shirt und einer rosafarbenen Fleecejacke bekleidet. Sollten Hinweise zu dem Verbleib bzw. Aufenthalt von Frau Hau gemacht werden können, so informieren Sie sie bitte dringend die Polizeidienststelle in Nordenham (04731/9981-0).

Hinweis an Medienvertreter: Dieser Meldung ist ein Foto der Vermissten angehängt, das Sie verwenden dürfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell