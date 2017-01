POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in Lemwerder+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst (ots) - Einbrüche In Lemwerder

Mit mehreren Einbrüchen bekamen es die Polizeidienststellen in Lemwerder und Delmenhorst am gestrigen Mittwoch, dem 18. Januar, zu tun. In der Zeit von etwa 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Fenster bzw. einer Terrassentür in das Innere von Wohnhäusern in der Tecklenburger Straße ein. Außerdem versuchte man in ein weiteres Einfamilienhaus zu gelangen und entwendete aus einem abgestellten Pkw eine Handtasche. Der oder die Täter erlangten Diebesgut von geringem Wert und verursachten Sachschaden. Der aktuelle Ermittlungsstand, der aus taktischen Gründen nicht weiter erläutert wurde, deutet darauf hin, dass die Taten am Vormittag begangen wurden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei den Polizeidienststellen in Brake (04401-9350) oder Lemwerder (0421-67498) zu melden.

