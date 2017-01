POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Huntlosen+++ Zeugen gesucht+++ Verkehrsunfall in Beckeln+++

Delmenhorst (ots) - Einbruchdiebstahl in Pkw in Huntlosen

Am Mi., 18.01.17 gegen 11.30 Uhr zerstörten unbekannte Täter eine Scheibe eines auf dem Parkplatz der Grundschule Huntlosen, an der Bahnhofstraße, abgestellten Pkw. Vom Beifahrersitz wurde eine Handtasche mit persönlichen Papieren und etwas Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf 420 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen zur Vorfallszeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Verkehrsunfall in Beckeln

Am Mi., 18.01.17, 13.15 Uhr, befuhr ein 48jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Harpstedt die Landesstraße 304 im Beckelner Ortsteil Holzhausen und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung die Landesstraße 776 in Richtung Holzhausen zu überqueren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 63jährigen Pkw-Fahrer aus Bassum, der die Landesstraße 776 aus Harpstedt kommend in Richtung Bassum befuhr. Nach der Kollision war der Pkw des 63 Jährigen nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf 12100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell