POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 26-Jähriger bei Unfall auf B 211 leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ovelgönne. Auf gerader Strecke kam ein 26-jähriger Mann am Mittwoch, gegen 03:00 Uhr von der Loyermoorer Straße (B 211) nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann aus Loxstedt war in Richtung Brake unterwegs und prallte aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der 26-Jährige leicht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe.

