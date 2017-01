POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Müllfahrzeug brennt auf A 29 aus +++ Geschwindigkeitsmessungen bei Schulwegüberwachung in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Großenkneten. Papier, welches auf einem Müllwagen mit Presse geladen war, fing am Mittwochvormittag, gegen 11:20 Uhr aus bislang unbekanntem Grund auf der A 29 in Richtung Ahlhorner Dreieck Feuer. Einer Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn fiel auf, dass Qualm aus der Ladung des Spezialfahrzeuges aufstieg und hielt das Fahrzeug auf dem Parkplatz vor der Anschlussstelle Ahlhorn an. Die Freiwilligen Feuerwehren Wardenburg und Sage konnten das Feuer löschen. Durch den Brand wurde niemand verletzt, das Fahrzeug aber total beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzt 250.000 Euro. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde der Parkplatz eine Stunde gesperrt.

.

Ganderkesee. Im Rahmen der Schulwegsicherung wurden am Mittwochmorgen bei Geschwindigkeitsmessungen im Schulweg in Heide insgesamt 17 Verstöße festgestellt. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell