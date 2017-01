POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch im Stadtgebiet +++ Pkw-Aufbruch +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Samstagmorgen bis Dienstagabend in ein Gebäude an der Johann-Schmidt-Straße. Aus dem Mehrzweckgebäude entwendeten der oder die Täter diverse elektronische Geräte. Durch die Tat entstand ein Schaden von geschätzt 8500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

.

Delmenhorst. Die Scheibe eines an der Wildeshauser Straße abgestellten Pkw schlugen bislang unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:25 Uhr ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten der oder die Täter eine Tabakdose. Durch die eingeschlagene Scheibe entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter 04221/15590 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell