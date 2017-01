POL-DEL: Delmenhorst: Täter nach Sachbeschädigung gestellt +++ Besitzer von beschädigtem Pkw gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Beim Abtreten von mehreren Außenspiegel konnten in der Nacht zu Sonntag drei junge Delmenhorster von der Polizei gestellt werden. Zwei 18-Jährige sowie ein 17 Jahre alter Delmenhorster beschädigten in der Zweigstraße und in der Fischstraße mindestens drei Pkw. Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies sofort der Polizei, so dass die Täter kurz darauf in der Kirchstraße von der Polizei angehalten werden konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden.

.

Delmenhorst. Die Polizei sucht den Besitzer eines Autos, das bereits am Sonntag, 08. Januar, gegen 18:40 Uhr beschädigt wurde. Eine 44-jährige Delmenhorsterin zeigte an, dass sie auf einem Parkplatz an der Straße Am Knick beim Ausparken ein fremden Pkw touchiert habe. Der Schaden soll an der Fahrerseite des Fahrzeuges zu finden sein. Der Besitzer des Fahrzeuges wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell