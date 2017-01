POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Aufbruch in Hude +++ Verkehrsunfall in Groß Ippener und Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Hude. Ein integriertes elektronisches Gerät bauten bislang unbekannte Diebe in der Nacht zu Montag aus einem auf dem Gelände eines Kfz.Handels an der Straße Auf der Nordheide abgestellten Pkw aus. Zuvor schlugen der oder die Scheibe des Fahrzeuges ein. Der durch die Tat entstandene Gesamtschaden wurde auf 3450 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

.

Groß Ippener. Geschätzt 6000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Montagmittag. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst war gegen kurz nach 13 Uhr auf der Kirchseelter Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 77-jährigen Fahrzeugführers aus der Gemeinde Harpstedt und einen am Fahrbahnrand haltenden Pkw eines 43-jährigen Bremers.Der Pkw der Unfallverursacherin war infolge der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit

.

Ganderkesee. Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde ein 37-Jähriger leicht verletzt. Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr übersah eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Wesermarsch, dass ein vor ihr auf der Grüppenbührener Landstraße fahrender Pkw, langsamer wurde, da der Fahrzeugführer beabsichtigte nach links abzubiegen.Die 18-Jährige prallte auf den vorausfahrenden Pkw des 37 Jahre alten Mannes aus der Gemeinde Ganderkesee. Dessen Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß gegen den Pkw eines 38-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell