POL-DEL: Delmenhorst: Brand in Mehrparteienhaus +++ Bertunken und unter Drogen im Stadtgebiet unterwegs +++ Pkw-Aufbrüche

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In der Nacht zu Montag entstand in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus Am Wollepark aus bislang unbekannter Ursache ein Brand. Gegen 00:45 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Durch dieses entstand nur geringer Schaden im Gebäude. Die Bewohner des betroffenen Hauses verließen überwiegend selbständig das Gebäude, so dass niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Delmenhorst. Zweimal wurde Personen nach einer Verkehrskontrolle am Sonntag eine Blutprobe entnommen. Mittags kontrollierten Polizeibeamte eine 37-jährige Delmenhorsterin, die mit ihrem Auto auf dem Hasporter Damm unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass diese augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein 30-jähriger Delmenhorster wurde gegen 19:30 Uhr ebenfalls auf dem Hasporter Damm angehalten. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Beide Delmenhorster erwartet nun ein Strafverfahren.

Delmenhorst. In der Nacht zu Montag schlugen bislang unbekannte Täter die Scheiben von zwei Fahrzeugen ein. Beide Frontscheinwerfer bauten der oder die Täter aus einem Pkw aus, der im Reinersweg stand. Aus einem in der Friedensstraße abgestellten Fahrzeug wurde Werkzeug entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzt 6000 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

