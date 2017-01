POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 19-Jähriger kommt in Großenkneten von winterglatter Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots) - Großenkneten. Am Sonntagvormittag fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Amelhauser Straße. Der junge Wardenburger kam auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 4500 Euro.

