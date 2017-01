POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: PKW-Aufbruch, Unfall unter Btm-Einfluss u.a.

Delmenhorst (ots) - Berne: Pkw-Aufbruch

Am Freitag, 13.01.2017, im Zeitraum von 06.30 bis 12.00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Ganspe ein Pkw aufgebrochen. Aus dem Audi wurde ein sogenannter "Subwoofer" entwendet. Der entstandene Schaden am Pkw sowie der Wert des Diebesgutes belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04406/220 oder 04401/9350.

Brake: Verkehrsunfall - Einfluss von Betäubungsmitteln

Auf der Straße "Am Stadion" kam es am Freitag, 13.01.2017, gegen 13.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Beim Verlassen des Parkplatzes in Höhe des Stadions übersah ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham einen anderen Pkw, der von einem 19-jährigen Braker geführt wurde. An den beiden Fahrzeugen enstanden Sachschäden von ca. 1000,- bzw. ca. 2000,- Euro; sie blieben jedoch fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Polizeibeamten fest, dass der Verursacher offenbar durch den Konsum von Betäubungsmitteln beeinflusst ist. Zur Klärung des Sachverhalts wurde dem jungen Mann auf Anordnung eines Richters im Braker Krankenhaus eine Blutprobe entnommen sowie anschließend sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Unfallverursacher wird nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung geführt.

Brake: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bei der Kontrolle eines Pkw auf der Oldenburger Heerstraße (B 211) wurde am frühen Sonntagmorgen, 15.01.2017, gegen kurz nach 01.00 Uhr bei einem 39-jährigen Braker starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkoholkonzentration. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde dem Beschuldigten im Krankenhaus Brake eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde einbehalten. Abschließend wurde dem Mann die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt. Über die Entziehung der Fahrerlaubnis entscheidet nun ein Richter.

-2- -2-

Berne: Leichtverletzte bei Eisglätte-Unfall

Samstagmorgen, 14.01.2017, gegen 08.30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Bernerin mit ihrem Pkw die Ollener Straße (B 212) in Richtung Norden. Ausgangs der dortigen Doppelkurve geriet sie dann aufgrund plötzlich einsetzender Eisglätte mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und ebenso wie ihr 9-jähriger Sohn auf dem Rücksitz durch Rettungssanitäter versorgt. Der 9-Jährige blieb unverletzt; seine Mutter konnte nach kurzer Behandlung vor Ort auch wieder entlassen werden. Der Pkw (wirtschaftlicher Totalschaden/geschätzt: ca. 1000,- Euro) war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die durch Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn wurde von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei gereinigt.

Berne: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung/Graffiti am 03.01.2017 in Berne

Vermutlich gegen 12.30 Uhr am Dienstag, 03.01.17, kam es am Berner Bahnhof zu einem Fall von Vandalismus. Durch eine Gruppe von ca. 3 Jugendlichen wurde zu diesem Zeitpunkt, evtl. mit "Silvester-Böller", eine "Farbexplosion" ausgelöst. Durch diese wurde die WC-Anlage am Bahnhof Berne großflächig mit hellblauer Farbe verunreinigt (entstandener Schaden: ca. 500,- Euro). Durch die "Explosion" wurde vermutlich auch der Schuh eines Täters nicht unerheblich mit hellblauer Farbe bespritzt. Auch die Bekleidung der weiteren Mittäter könnten durch hellblaue Farbe in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04406/220 oder 04401/9350.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell