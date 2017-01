POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Rettung einer hilflosen Person, diverse Verkehrsunfälle

Delmenhorst (ots) - Rettung einer hilflosen Person

Nordenham: Einem aufmerksamen Zeitungszusteller verdankt mit Sicherheit ein 60-jähriger Nordenham sein Leben. Dem Zeitungszusteller war am frühen Samstagmorgen aufgefallen, dass ein zurückgezogen lebender Anwohner bereits seit mehreren Tagen seine Zeitung nicht mehr hereingeholt hatte. Daraufhin informierte er die Polizei. Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife wurde dieser aus seiner mindestens drei Tage dauernden hilflosen Lage in seiner Wohnung befreit und anschließend durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Der Dank gilt auf jedem Fall dem aufmerksamen Zeitungszusteller.

Insgesamt zu vier witterungsbedingten Verkehrsunfällen musste die Nordenhamer Polizei ausrücken. Diese ereigneten sich in Butjadingen (2x), Nordenham (1x) und Jade (1x). Die Gesamtschäden belaufen sich auf ca. 10000 Euro an den Unfallfahrzeugen.

Nicht so glimpflich kam hierbei eine 59-jährige Unfallbeteiligte aus Rastede davon, als sie am Samstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, auf der Raiffeisenstraße in Jade aufgrund der witterungsbedingt glatten Fahrbahn ins Schleudern kam. Bei Schneefall fuhr sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Jaderberg und kam ins Schleudern. Sie prallte gegen einen Straßenbaum und wurde durch den Anstoß schwer verletzt, so dass sie dem Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch zugeführt werden musste.

