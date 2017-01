POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Zwei Verkehrsunfälle in Ahlhorn

Delmenhorst (ots) - Ahlhorn,Verkehrsunfall:

Am 14.01.17, 16.10 Uhr, kommt es in Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger befährt mit seinem PKW die Wildeshauser Straße. Hier überholt er einen in gleicher Richtung fahrenden VW Passat eines 46 - jährigen. Dieser hingegen beabsichtigt zu gleicher Zeit nach links in die Haydnstraße abzubiegen. Dabei kommt es im Einmündungsbereich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro. Verletzt wird bei dem Zusammenstoß jedoch niemand.

Verkehrsunfall in Ahlhorn auf der Oldenburger Straße. Ein 51-fähriger PKW Fahrer befährt diese in Richtung Sage. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit gerät sein Peugeot ins Schleudern, überschlägt sich und kommt im linken Seitenraum zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme wird eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers durch Alkohol in Höhe von 0,88 Promille festgestellt. Dieses führt im Anschluss zur Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines.. Der Fahrzeugführer sowie sein 18-jähriger Beifahrer bleiben unverletzt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Ansonsten ereigneten sich fünf glättebedingte Unfälle mit geringen Sachschäden.

