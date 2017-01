POL-DEL: Stadtgebiet Delmenhorst: Mehrere Verkehrsunfallfluchte sowie LKW- und PKW-Aufbruch

Delmenhorst (ots) - LKW-Aufbruch:

In der Nacht zu Samstag, 14.01.2017, wird ein in der Gabelsberger Straße, Delmenhorst, abgestellter LKW aufgebrochen.. Es werden Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

PKW-Aufbruch:

Am Sonntag, 15.01.2017, 01:30 Uhr bis 03:30 Uhr, wird bei bei einem in der Westfalenstraße, Delmenhorst, abgestellten PKW eine Seitenscheibe eingeschlagen und die im Fahrzeug befindliche Handtasche entwendet. Der geschätzte Schaden beträgt 500,- Euro.

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, 14.01.2017, 12:40 Uhr, wird ein in der Liebauer Straße, Delmenhorst, geparkter PKW, Seat Alhambra, durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Vorfallsort. Die Schadenshöhe am Seat beträgt ca. 5000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, 14.01.2017, 12:00 Uhr, wird ein in der Hasberger Straße, Delmenhorst, geparkter PKW, Opel-Zafira, durch einen anderen PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, 14.01.2017, 12:00 Uhr, beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich ein Ein- oder Ausparken einen in der Straße Friesenpark, Delmenhorst, abgestellten PKW, Opel-Vivaro. Der Schaden liegt hier bei ca. 1000,- Euro. Auch hier entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Verkehrsunfallflucht:

Am Sonntag, 15.01.2017, 01:50 Uhr, befährt ein 18 Jahre alter PKW-Fahrer in Delmenhorst die Dwostraße in Richtung Stedinger Straße. Als er im Straßenverlauf seinen Skoda Citigo verkehrsbedingt anhalten muss, fährt ein nachfolgender PKW auf sein Fahrzeug auf. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Lupo. Als der 18-Jährige und seine Mitfahrer aus dem Fahrzeug aussteigen, wendet der Verursacher sein Fahrzeug und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Verursachers kann abgelesen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 250,- Euro.

Zeugen der o.a. Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221 - 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Glätteunfälle:

In der Nacht zum heutigen Sonntag, 15.01.2017, ereigneten sich im Stadtgebiet Delmenhorst vier Unfälle mit leichten Sachschäden, die als Glätteunfälle bezeichnet werden können.

