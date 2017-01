POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Sachbeschädigung durch Graffiti, 10-Jähriger bei Unfall leicht verletzt, Unfallflucht in Abbehausen, Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Sachbeschädigung durch Grafitti

Im Zeitraum vom Samstag, 31.12.2016, bis Freitag, 13.01.2017, beschmierten unbekannte Täter ein Gebäude in der Bahnhofstraße, Nordenham, an mehreren Stellen mit Farbe. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Nordenham, unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am 13.01.2017, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger PKW-Führer die Walther-Rathenau-Straße, Nordenham, aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Blexen. In Höhe Hausnummer 43 kreuzte ein 10-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn von rechts nach links. Zwischen Pkw und Fahrradfahrer kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 650 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Am 12.01.2017 zwischen 19:15 Uhr und 22:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Schützenhauses Abbehausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-/Ausparken einen, in einer Parklücke auf dem Parkplatz geparkten, Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten PKW entstand ein geschätzter Schaden von 600 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Nordenham, unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell