POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfall in Hude, Einbruch in Bungalow, Unfall mit Trunkenheit

Delmenhorst (ots) - Hude, Verkehrsunfall:

Am 13.01.17, 18.05 Uhr, befährt ein 20-jähriger PKW-Fahrer mit seinem VW die Bremer Straße. Im Bereich der Hemmelsberger Fuhren wendet er mit seinem Fahrzeug und übersieht dabei einen von hinten herannahenden PKW Twingo eines 64-jährigen Fahrzeugführers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern weicht dieser aus, gerät auf die Berme und anschließend in den dortigen Baumbestand. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kommt es nicht. Durch das Ausweichmannöver kommt es jedoch zu einem Schaden von ca. 5000 Euro am Twingo.

Ganderkesee, Einbruch in Bungalow

Am 13.01.2017, in der Zeit von 13.30 - 21.10 Uhr, kommt es in Ganderkesee, Vor dem Felde, zu einem Einbruch in einen dortigen Bungalow.Unbekannte Täter zerstören die Scheibe einer Terrassentür und gelangen so in das Innere des Gebäudes, wo sie sämtliche Räume durchsuchen.Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. An der Tür entsteht ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Wildeshausen, Verkehrsunfall mit Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 14.01.2017, um 01.45 Uhr, beabsichtigt ein 21-jähriger PKW Fahrer mit seinem VW Passat aus einer Parklücke des Parkplatzes der Wildeshauser Diskothek zu fahren. Dabei übersieht er ein hinter ihm stehendes Fahrzeug und es kommt zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme wird eine Alkoholbeeinflussung des Verursachers festgestellt. Ein durchgeführter Test ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,27 Promille.Im Anschluss erfolgt die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein kann nicht beschlagnahmt werden, da der 21-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell