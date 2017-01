POL-DEL: Delmenhorst: Einbruchsversuch in Kiosk +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In einen Kiosk an der Straße Am Stadtwall brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein. Vermutlich gegen 2:45 Uhr versuchten der oder die Täter in das Gebäude einzudringen. Dies misslang den Einbrechern aber. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell