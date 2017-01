POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhäuser in Hatten und Hude +++ Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Hatten. Unbekannte Täter brachen am Donnerstagvormittag in ein Wohnhaus an der Straße Osterkamp ein. Aus dem Gebäude stahlen der oder die Täter Süßigkeiten sowie diverse persönliche Gegenstände. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Schaden steht noch nicht fest. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

.

Hude. Am Donnerstag, zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Wohnhaus in der Lessingstraße auf. Im Gebäude durchsuchten der oder die Täter alle Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

.

Ganderkesee. Leicht verletzt wurde eine eine 37-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstagmittag. Um von der Grüppenbührener Straße nach links in die Kühlinger Straße abbiegen zu können, musste die Frau aus der Gemeinde Ganderkesee verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 24-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, übersah dies und prallte auf den vor ihm fahrenden Pkw der 37-Jährigen. Beide Beteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt, die 37- Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die an den Fahrzeugen entstandenen Schäden wurden auf 11.500 Euro geschätzt. Der Pkw des 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

