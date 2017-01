POL-DEL: Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch/ BAB Ahlhorn: Wintereinbruch führt im Zuständigkeitsbereich zu 26 Verkehrsunfällen +++ Zwei Leichtverletzte +++ Höhe des Gesamtschadens unbekannt

Delmenhorst (ots) - Aufgrund des Wintereinbruchs und der damit verbundenen Straßenglätte waren alle zuständigen Winterdienste in vollem Einsatz. Trotzdem wurden insgesamt 26 Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch am heutigen Morgen, zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr, polizeilich aufgenommen. Zum Glück blieb es aber bei dem Großteil der registrierten Unfälle bei Blechschäden. Nur zweimal wurde die Polizei in Delmenhorst zu Glätteunfällen gerufen. Im Landkreis Oldenburg verunfallten Fahrzeuge vierzehnmal. Davon viermal in Ganderkesee, dreimal in Hude, zweimal in Hatten und Großenkneten und jeweils ein Fahrzeug in Dötlingen, Colnrade und Wildeshausen. Überwiegend landeten die betroffenen Fahrzeugführer mit ihren Autos und Lkw neben der Fahrbahn im Graben. Im Landkreis Wesermarsch nahm die Polizei in Jade, in Jaderberg und in Stadland jeweils einen Glätteunfall auf. Bei sieben Verkehrsunfällen auf den Autobahnen, wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand Schaden von geschätzt 50.000 Euro. Gegen 05:30 Uhr geriet eine 22-jährige Autofahrerin aus Weyhe auf der A 28 in Richtung Oldenburg, Gemeinde Hude, ins Rutschen. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug in die Außenschutzplanke und verletzte sich dabei leicht. Bei einem Unfall auf der A 1 in Richtung Hamburg, zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Ahlhorner Dreieck, wurde gegen 09:15 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Ibbenbühren leicht verletzt. Der 27-Jährige musste einem vorausfahrenden Fahrzeug, welches ins Schleudern geraten war, ausweichen und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überschlug sich das Fahrzeug des 27-Jährigen. Zu Verkehrsbehinderungen führte gegen 03:30 Uhr ein Unfall auf der A 1 in Richtung Osnabrück. Der Sattelzug eines 24 Jahre alten Mannes aus Rumänien geriet auf der Fahrbahn ins Schleudern, woraufhin das Fahrzeug quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstanden lediglich leichte Schäden, da der Sattelzug abgeschleppt werden musste, wurde die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord im Zeitraum von 03:30 Uhr bis 06:50 Uhr voll gesperrt. Infolgedessen bildete sich ein Rückstau von geschätzt drei Kilometern Länge. Neben den beschriebenen Unfällen wurden der Polizei diverse Bäume und große Äste gemeldet, die durch die Schneelast auf die Straße gestürzt waren.

