POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgänger wird in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Nordenham. Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger heute morgen bei einem Verkehrsunfall an einer Ampelkreuzung im Stadtgebiet. Eine 25-jährige Nordenhamerin war mit ihrem Auto auf der Martin-Pauls-Straße unterwegs. Als sie gegen 07:30 Uhr in die Blexersander Straße einbog, querte ein 64-jähriger Mann die Fahrbahn, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte. Der schwer verletzte Nordenhamer wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der 25-Jährigen entstanden bei dem Unfall lediglich geringe Schäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell