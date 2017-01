POL-DEL: Delmenhorst: Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht +++ 21-Jähriger betrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Dreimal schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch die Scheiben von abgestellten Fahrzeugen ein. Die Autos standen auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Allee und an der Lenaustraße. Zweimal gelang es dem Täter aber nicht, in das Fahrzeug zu gelangen. Durch das Einschlagen der Scheiben entstand ein Schaden von geschätzt 1200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben könne, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04221/15590 bei der Polizei zu melden.

Delmenhorst. Betrunken, ohne Führerschein und augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen wurde ein 21-jähriger Kradfahrer in der Nacht zu Donnerstag von Polizeibeamten kontrolliert. Der junge Delmenhorster war gegen kurz nach Mitternacht mit seinem Krad auf der Stedinger Straße unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Bei der Kontrolle fanden die Polizeibeamten zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem 21-Jährigen. Diesen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell