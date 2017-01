POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Großenkneten +++ Zeugen gesucht +++ Radfahrerin in Großenkneten leicht verletzt +++ Auto in Hude zerkratzt

Delmenhorst (ots) - Großenkneten. Zweimal brachen bislang unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 21.50 Uhr, im Pappelweg und im Tannenweg in jeweils ein Wohnhaus ein. In beiden Fällen öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster , um in die Häuser zu gelangen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, entwendet wurde nach jetzigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf 600 Euro geschätzt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in den Straßen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

Großenkneten. Eine Fahrradfahrerin verletzte sich bei einem Unfall am Dienstagmorgen leicht. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Großenkneten fuhr auf der Straße Westerholtkamp und beabsichtigte nach rechts in die Oldenburger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie eine 21-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Großenkneten, die den dortigen Radweg befuhr. Die 21-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden waren gering.

Hude. Etwa 1000 Euro Schaden entstanden, weil bislang Unbekannte ein Fahrzeug am Dienstagnachmittag, zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr, stark zerkratzen. Der schwarze Volvo stand in einer Parkbucht auf dem Bahnhofsvorplatz an der Straße Auf der Nordheide. Hinweis zu der Tat werden bei der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408/8066980 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell