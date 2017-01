POL-DEL: Delmenhorst: Zwei Pkw-Aufbrüche +++ Einbruch in Praxis +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Dienstag die Scheibe eines an der Rudolf-Kinau-Straße geparkten Pkw ein. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten der oder die Täter kein Diebesgut erlangen. Durch das Einschlagen der Scheibe entstand ein Schaden von geschätzt 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

Delmenhorst. Elektronische Geräte entwendeten bislang unbekannte Diebe aus einem am Hoykenkamper Weg abgestellten Fahrzeug. In der Nacht zu Dienstag, in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 08:00 Uhr schlugen der oder die Täter eine Scheibe des Pkw ein. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Delmenhorst. In eine Praxis an der Moorkampstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein. Aus dem Gebäude entwendeten der oder die Einbrecher unter anderem Bargeld. Die Höhe des Schadens wurde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

