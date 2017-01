POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 11-Jährige wird bei Unfall in Großenkneten schwer verletzt +++ Zwei Frauen bei Unfall in Ganderkesee leicht verletzt +++ Pkw in Ganderkesee aufgebrochen +++

Delmenhorst (ots) - Großenkneten. Schwere Verletzungen zog sich ein 11-jähirges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zu. Das Mädchen aus Großenkneten überqurte zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen die Straße Am Rieskamp. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie dabei einen 59-jährigen Autofahrer aus Großenkneten, der die Straße befuhr und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Mädchen wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Ganderkesee. Zwei Frauen wurden bei einem Unfall am Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr leicht verletzt. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Dötlingen war mit ihrem Fahrzeug auf der Bürsteler Straße aus Richtung Hengsterholz kommend unterwegs. Sie fuhr in die Kreuzung zur Deltoner Straße ein und übersah eine 38-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin aus Ganderkesee, die aus Richtung Ganderkesee kam. Beide Autofahrerinnen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Totalschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Ganderkesee. Die Scheibe eines am Hoykenkamper Weg abgestellten Pkw wurde in der Nacht zu Dienstag durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten der oder die Täter ein Portemonnaie. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen.

