POL-DEL: Arbeitsunfall in Hude

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 09.01.2016, kam es gegen 18:00 Uhr auf dem Gelände einer im Gewerbegebiet in Hude-Altmoorhausen ansässigen Fachfirma für Chemikalien zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Person schwerer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Beim Umgang mit einem 1000 l fassenden Behälter kam es zum Auslaufen der darin befindlichen Salzsäure. Durch die entstehenden Dämpfe war bei einem 57- und einem 33-Jährigen lediglich eine kurze ärztliche Behandlung vor Ort notwendig, während ein 25-jähriger Mitarbeiter der Firma zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der Dämpfe wurden Personen, die sich in der Firma sowie den angrenzenden Betrieben befanden, evakuiert. Zur Bewältigung der Lage wurden insgesamt zehn freiwillige Feuerwehren unter der Leitung des Ortsbrandmeisters der FFW Altmoorhausen, die Schnelle Einsatzgruppe der Malteser Sandkrug sowie Sonderfahrzeuge der Kreisfeuerwehr eingesetzt. Neben den etwa 120 Feuerwehrkräften war von Seiten der Polizei u. a. die Technische Ermittlungsgruppe Umwelt (TEGU) der Polizeidirektion Oldenburg vor Ort. Die Arbeiten der Feuerwehren dauern aktuell noch an. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

