POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfallflucht Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Freitagnachmittag, 06.01.17, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich in Lemwerder eine Verkehrsunfallflucht. Der 27-jährige Fahrer eines schwarzen Toyota Aygo fuhr auf der Industriestraße in Richtung Fähre, um dann nach links in die Rasmussenstraße abzubiegen. Aus dieser kam ein linksabbiegender blauer VW Polo, der den Toyota hinten rechts touchierte. Der Fahrer des VW Polo setzte seine Fahrt in Richtung Fähre fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Der VW Polo soll nach Aussagen der beiden Fahrzeuginsassen des Toyota ca. vier Jahre alt und mit mehreren Personen besetzt gewesen sein. Diese Personen sollen über 50 Jahre alt und hell bekleidet gewesen sein. Bei dem Unfall entstand ein Schaden am Toyota in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Lemwerder (0421/67498) oder Brake (04401/935-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell