POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Sachbeschädigung an PKW, Außenbeleuchtungen, Trunkenheit, 12 km lange Ölspur

Delmenhorst (ots) - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 07.01.2017, gegen 03.00 Uhr, wurden an einem in der Viktoriastraße, Nordenham, geparkten Pkw drei Reifen zerstochen und die Fahrer- und Beifahrertür erheblich zerkratzt. Die Tatzeit kann soweit eingegrenzt werden, weil der Geschädigte zu der Uhrzeit eine männliche Person beobachtet hatte, die an seinem Pkw manipulierte. Diese Person konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham, unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

Außenbeleuchtung beschädigt

In der Nacht von Freitag, 06.01.2016, auf Samstag, 07.01.2016, haben unbekannte Täter die Außenbeleuchtung eines Hauses in der Straße Am Wasserturm, Nordenham, beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen zur Zeit nicht vor. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham, unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

Außenbeleuchtung beschädigt

In der Nacht von Freitag, 06.01.2016, auf Samstag, 07.01.2016, haben unbekannte Täter die beleuchtete Hausnummer an einem Wohnhaus in der Langemehner Straße, Butjadingen-Burhave, beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Butjadingen, unter der Rufnummer 04733332 zu melden.

Betrunkener Radfahrer

Am Sonntag, 08.01.2017, gegen 01.35 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Nordenham ein 41 - jähriger Radfahrer aus Nordenham auf der Friedrich-Ebert-Straße, Nordenham, wegen seiner sehr unsicheren Fahrweise auf. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,89 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ölspur

Butjadingen

Am Samstag, den 07.01.2017, gegen 14.00 Uhr, verursachte eine 25 jährige Pkw-Fahrerin aus Butjadingen eine zwölf Kilometer lange Ölspur auf Landes- und Kreisstraßen. Auf ihrer Fahrt von Eckwarden, über Roddens, Seeverns, Süllwarden bis nach Burhave hinterließ sie eine deutliche Ölspur, die durch eine Spezialfirma aufgereinigt werden musste. Die Ursache liegt vermutlich in einem technischen Defekt am Fahrzeug. Lobend erwähnt werden soll, dass die 25 jährige sofort die Polizei verständigte, als sie zu Hause ankam und den Defekt bemerkte.

Glätteunfälle

Am Samstag kam es im Laufe des Tages zu insgesamt vier kleineren Glätteunfällen innerhalb des Zuständigkeitsbereiches. Dabei rutschten Fahrzeuge auf eisglatter Fahrbahn gegen geparkte Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt und es entstanden jeweils Schäden um die 1000,- Euro.

