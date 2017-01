POL-DEL: Brand eines Kellerraumes in Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 08.01.2017, 01:40 Uhr, werden Polizei und Rettungsdienste anlässlich eines gemeldeten Kellerbrandes in die Straße "Am Wollepark", Delmenhorst, eingesetzt. Vor Ort kann starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich festgestellt werden.

Die dort wohnenden ca. 180 Personen verlassen größtenteils selbständig das Mehrparteienhaus. Aufgrund der Witterungsverhältnisse werden Busse angefordert, um darin die Bewohner für die Dauer der Löscharbeiten unterbringen bzw. betreuen zu können.

Da die Bewohner nach Abschluss der ersten Löscharbeiten bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, kommen diese Busse allerdings nicht mehr zum Einsatz.

Einige Bewohner zeigen sich ungehalten bzw. aggressiv gegenüber den Rettungskräften. Diese Personen müssen beruhigt werden, um die Arbeiten vor Ort ungestört durchführen zu können.

Die Ermittlungen zur Brandursache in einem der Kellerräume dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell