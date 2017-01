POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 07.01.2017

Delmenhorst (ots) - Lemwerder: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses in der Ammerländer Straße in Lemwerder auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Einbruch in Schulgebäude

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter ein Fenster eines Büroraumes einer Schule im Stubbenweg in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus

Am 06.01.2017, zwischen 10.40 Uhr und 12.00 Uhr, drangen unbek. Täter durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Oldenburger Straße in Delmenhorst ein. Entwendet wurde Goldschmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Zwei Kleintransporter aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbek. Täter die Seitenscheibe eines Kleintransporters in der Jägerstraße ein. Aus dem Innenraum wurden diverse Werkzeuge (u. a. elektrische Maschinen) entwendet. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Ein weiterer Kleintransporter wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Düsternortstraße aufgebrochen. Hier gelangten die Täter durch die Heckscheibe in den Innenraum und entwendeten auch hier diverse Werkzeuge (u. a. elektrische Maschinen). Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell