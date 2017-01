POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Falscher Wasserwerker in Brake +++ Präventionstipp +++

Delmenhorst (ots) - Falscher Wasserwerker bestiehlt ältere Dame in Brake

Am vergangenen Donnerstagmorgen ist eine allein lebende Frau in ihrem Mehrfamilienhaus Opfer von vermutlich zwei gemeinschaftlich handelnden Trickdieben geworden: Gegen 10 Uhr klingelte es an der Wohnungstür und ein vermeintlicher Monteur des OOWV in Arbeitskleidung bat um Einlass; es gehe um die jährliche Wasseruhrenablesung. Als die Dame auf den Zähler im Keller hinwies, hatte der Mann auch dafür eine Erklärung: Dort sei bereits sein Mitarbeiter. Es müssten aber noch zusätzlich die Wasserhähne in der Wohnung geprüft werden. Anschließend wurde die hilfsbereite Dame einige Minuten in der Wohnung beschäftigt, während sich vermutlich ein zweiter Täter einschlich und unbemerkt ein paar Schmuckstücke und Bargeld stahl. Erst einige Zeit nach dem Verschwinden des "Monteurs" stellte die Frau den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Die Täter hatten eine Beute im Werte von knapp 1.000 Euro gemacht.

Die Polizei Brake fragt nun, wer sachdienliche Hinweise geben kann und/oder eventuell auch aufgesucht wurde. Interessant wäre auch der Hinweis auf ein evtl. genutztes Fahrzeug. Der OOWV wies auf Nachfrage darauf hin, dass zur Zeit keine Wasseruhren abgelesen werden. Außerplanmäßige Überprüfungen würden zudem schriftlich angekündigt. Als Präventionstipp rät die Polizei, nie Fremde in die Wohnung zu lassen. Hier bietet sich der Einbau eines Türspions und einer Türkette an. Sie sollten sich bei nicht bestellten Handwerkern Ausweise zeigen lassen, im Zweifelsfall bei der Firma anrufen oder einen Nachbarn bitten, hinzu zu kommen.

Trunkenheitsfahrt in Elsfleth

Ein aufmerksamer Firmenmitarbeiter wies am Freitag, gegen 10:00 Uhr, darauf hin, dass ein ein LKW-Fahrer, der Ware aliefern wollte, offenbar "völlig neben der Spur" war. Wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer wurde die Polizei hinzugezogen. Die stellte bei dem 52-jährigen Fahrer per Alkoholtest einen Wert von nahezu 3 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Es ist sicherlich nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass der alkoholisierte Fahrer, der seine Tour gegen 6 Uhr in Süddeutschland angetreten hatte, unfallfrei (soweit bisher bekannt) bis nach Elsfleth gekommen war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell