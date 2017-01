POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Wohnmobil in Wardenburg +++ Ein Verletzter bei Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hatten

Delmenhorst (ots) - Landkreis Oldenburg

Einbruchdiebstahl in Wohnmobil in Wardenburg

In der Nacht von Dienstag (18.00 Uhr) auf Mittwoch (11.00 Uhr) gelangten unbekannte Täter nach dem Auftrennen eines Zaunes auf ein Firmengelände in der Keilstraße in Wardenburg. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür eines dort abgestellten Wohnmobiles.

Aus dem Fahrzeug wurden Teile der Innenausstattung entwendet. Von einem anderen abgestellten Wohnmobil wurde ein Fahrradträger entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf ca.2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben,mögen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Ganderkesee

Am Donnerstag, gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 39jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee die Straße Auf dem Hohenborn in Ganderkesee und beabsichtige dann auf die Elmeloher Straße einzubiegen.

Dabei übersah er einen bevorrechtigten 18jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, der den dortigen Radweg befuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen in Hatten

Am Donnerstag, gegen 11.35 Uhr, befuhr ein 80jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hatten die Straße Grüner Weg in Hatten in Richtung Fasanenweg.

An der Einmündung zur Dorfstraße übersah er einen von links kommenden,bevorrechtigten, 23 jährigen Pkw-Fahrer aus Oldenburg. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, die Schäden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 4000 Euro geschätzt.

