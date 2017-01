POL-DEL: Pressenotiz: Benefizkonzert am 5. Februar +++ Jazz-Frühschoppen +++ Noch Restkarten erhältlich +++ mit Bildern

3 weitere Medieninhalte

Delmenhorst (ots) - Für das vom Lions Club Delmenhorst organisierte Benefizkonzert sind noch Restkarten erhältlich. Am 5. Februar dürfen sich Besucher des Jazz-Frühschoppen auf beste musikalische Unterhaltung freuen. Im Autohaus Brüning an der Nordenhamer Straße spielt zu Gunsten des Vereins "Integrationslotsenteam in Delmenhorst und Umgebung e.V." die BigBand des Polizeiorchesters Niedersachsen. Unterstützt wird das Ensemble von der 26-jährigen Shereen Adam. Unter der Leitung von Björn Vüllgraf begleiten 20 Musikerinnen und Musiker die phänomenale Stimme der jungen Sängerin. Ihr Repertoire besteht beispielsweise aus Werken von Frank Sinatra, Stevie Wonder, Michael Jackson und weiteren namhaften Künstlern. Das Programm wurde eigens für die Benefizveranstaltung konzipiert. Freuen Sie sich bei rustikalen Speisen und leckeren Getränken auf "Jazz vom Feinsten" und unterstützen Sie dabei gleichzeitig die wertvolle Arbeit des Integrationslotsenteams! Restkarten sind an den Vorverkaufsstellen beim Delmenhorster Kreisblatt an der Lange Straße, beim Autohaus Brüning an der Nordenhamer Straße und bei der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft beim Rathaus für einen Preis von 15 Euro (VVK) erhältlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell