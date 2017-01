POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht +++ Zwei Glätteunfälle im Landkreis

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen. In ein Wohnhaus an der Heinkelstraße gelangten bislang unbekannte Einbrecher am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

Beckeln/Großenkneten. Zwei glättebedingte Unfälle hat die Polizei am Mittwochabend im Landkreis Oldenburg aufgenommen. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen in Beckeln zu. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Twistringen war auf der Haupstraße unterwegs und kam in einer Kurve auf der glatten Fahrbahn nach links von der Straße ab. Die junge Frau versuchte gegenzulenken, prallte daraufhin gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Die Fahrzeugführerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde auf 5000 Euro geschätzt. In Großenkneten kam eine 30-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Auto in einer Rechtskurve von der Hegeler Waldstraße ab. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich im weiteren Verlauf überschlug und auf dem Dach im Bermenbereich liegen blieb. Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau zum Glück nicht. Es entstand Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell