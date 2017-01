POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht +++ Mann wird schwer verletzt +++ Unfall an der AS Adelheide

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Nachdem ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger am Donnerstagmorgen, gegen 06:15 Uhr angefahren hatte, entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Mit einem dunklen Pkw der Marke VW bog der Unbekannte vom Moorweg nach links in den Burggrafendamm ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem 26-jährigen Delmenhorster, der sich bei dem Unfall schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Delmenhorst. Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der Adelheider Straße am frühen Mittwochabend leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Hagenow fuhr an der Anschlussstelle Adelheide von der A 28 runter und beabsichtigte die Adelheider Straße zu überqueren, um erneut auf die Autobahn in Richtung Oldenburg aufzufahren. Er übersah einen 48-jährigen Autofahrer aus Ganderkesee, der auf der Adelheider Straße stadtauswärts unterwegs war. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der 63-Jährige, sowie seine 63-jähirge Beifahrerin aus Emden, zogen sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand an den beteiligten Auto ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

