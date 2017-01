POL-DEL: PK BAB Ahlhorn: Zwei Glätteunfälle auf der A im Bereich Stuhr

Delmenhorst (ots) - Stuhr. Zwei Glätteunfälle ereigneten sich am Mittwochvormittag auf der Autobahn 1. Vier Personen zogen sich bei einem Unfall in Richtung Hamburg leichte Verletzungen zu. Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum geriet der 36-jährige dänische Fahrzeugführer während eines Hagelschauers mit seinem Pkw auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug aus Dänemark kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Zwei weibliche Mitfahrerinnen, 27 und 29 Jahre alt, und zwei männliche Mitfahrer, im Alter von 54 und 58 Jahren, wurden mit leichten Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf ca. 32 500 Euro geschätzt. Die stark verschmutzte Fahrbahn musste durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen gereinigt werden. Zu einem zweiten Glätteunfall kam es am Mittwochvormittag in entgegengesetzter Fahrtrichtung zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen geriet ebenfalls infolge eines Hagelschauers auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Er geriet mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall nicht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. An der Schutzplanke entstand nur leichter Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell