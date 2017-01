POL-DEL: Delmenhorst: Einbrecher im Kleingartenverein unterwegs +++ Scheibe eines Transporters eingeschlagen +++ Unfall mit vier Verletzten

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In der Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagvormittag hebelten Einbrecher die Türen mehrerer Häuser im Kleingartenverein an der Straßburger Straße auf. Der oder die Täter entwendeten unter anderem Werkzeug. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zeuge, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Delmenhorst. Die Seitenscheibe eines am Klosterdamm abgestellten Transporter schlugen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten der oder die Täter Werkzeuge. Durch die Tat entstand Schaden in Höhe von geschätzt 1400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben könne, werden gebeten, sich unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

Delmenhorst. Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag wurden mehrere Personen verletzt. Ein 24-jähriger Delmenhorster wollte von der Oldenburger Landstraße auf ein Grundstück einbiegen. Dies übersah eine 33-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst und fuhr auf den vorausfahrenden 24-Jährigen auf. Zwei Kinder, die in Begleitung der 33-Jähirgen waren, wurden leicht, der 24-Jährige sowie seine 25-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell